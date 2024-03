La revoca della costituzione di parte civile non può considerarsi una tacita remissione di querela

Azione penale - Querela - Remissione - Tacita - Revoca costituzione parte civile - Non equivale a remissione tacita - Occorrono fatti inequivocabili e rivelatori.

Per aversi remissione tacita di querela è necessaria la manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l’istanza di punizione, in modo che si determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata ed i fatti rivelatori di una volontà opposta, fatti che debbono rispondere ai requisiti di inequivocità, obiettività...