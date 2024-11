LA RICERCA DI REGOLE INTERNE - Il "Bel Paese" rincorre l'Europa nel mettere a punto una disciplina

A tal proposito, nel Consiglio dei ministri del 23 aprile 2024 (si veda il Comunicato del Cdm n. 78) l'Esecutivo ha approvato il disegno di legge sull'intelligenza artificiale (per il testo si veda, atto Senato n. 1146, avente ad oggetto «Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale»). Il provvedimento è stato presentato in Senato in data 20 maggio 2024, e annunciato nella seduta parlamentare n. 191 del 21 maggio.