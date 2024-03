La scala società tra avvocati scommette su 3AI Data Wealth Managmentt, nuova realtà che offre consulenza basata sull’utilizzo della AI

La Scala Società Tra Avvocati annuncia la partnership con 3Ai Data Wealth Management, nuova realtà di consulenza che ha l’obiettivo di aiutare le aziende a capitalizzare i dati e gli asset digitali proprietari per ottimizzare, velocizzare e rendere più efficienti i processi di business, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

Promotori di 3Ai Data Wealth Management sono professionisti che vantano un’esperienza ventennale in processi di business e di digitalizzazione. Lo Studio è presente nel capitale di 3Ai Data Wealth Management fin dal momento della sua nascita, con l’obiettivo di mettere a disposizione il suo know-how legale per fornire ai clienti, banche, servicer e assicurazioni, della neonata realtà servizi legaltech altamente personalizzati.

Christian Faggella, Amministratore Delegato di La Scala Società Tra Avvocati e membro del CdA di 3AI, ha commentato: “Siamo estremamente orgogliosi di far parte di questo ambizioso progetto, che ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza dell’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale nella gestione dei dati come leva fondamentale per la crescita e il cambiamento delle aziende. Come La Scala Società tra Avvocati, inoltre, confermiamo ancora una volta il nostro impegno e la nostra sensibilità nei confronti dei temi legati all’innovazione tecnologica. Siamo sicuri che con 3Ai riusciremo a creare una sinergia proficua e duratura, che aggiunga valore alla consulenza che entrambe le realtà offrono ai loro clienti.”