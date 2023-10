La scelta del rito del patteggiamento è irrevocabile a cura della Redazione Diritto

Procedimenti speciali penali - Patteggiamento - Consenso delle parti - Dichiarazione di volontà irretrattabile - Effetti non reversibili nel procedimento.

In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’accordo tra l’imputato e il pubblico ministero costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, quando entrambe le parti abbiano manifestato il proprio consenso con le dichiarazioni congiunte di volontà, diventa irrevocabile e non può essere modificato per iniziativa unilaterale...