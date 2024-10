LA SETTIMANA NELLE CORTI - Abuso edilizio, la confisca preserva l'ipoteca del creditore non responsabile

Per l'assegno di separazione non contano i redditi successivi alla convivenza. Sospensione condizionale della pena illegittima, sì alla revoca in sede esecutiva. Risarcibile come danno non patrimoniale ogni intollerabile lesione dei ‘valori' della persona. Stop alle consulenze per società o enti stabiliti in Russia. Sono alcuni dei temi affronati in settimana dai giudici nazionali ed europei