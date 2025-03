LA SETTIMANA NELLE CORTI - "Caso Diciotti", il Governo deve risarcire i migranti per trattenimento illegittimo

Griffe di lusso, no al licenziamento per il video della cliente postato nella chat dei colleghi. Caccia, il reato scatta anche solo per i mezzi predisposti in assenza di prede. Legittimo affidamento nei comportamenti della Pa garantito solo in casi eccezionali. La compensazione per il ritardo del volo spetta per i viaggi "tutto compreso" acquistati da terzi. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici nazionali ed europei.