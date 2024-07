LA SETTIMANA NELLE CORTI - Il datore di lavoro non può disporre del diritto al riposo del dipendente

Il datore non può disporre del diritto al riposo del dipendente. L'assegnazione della casa familiare si estende anche a mobili e arredi. Contributi pubblici, l'illecita ritenzione non fa scattare il reato di indebita percezione. Concorsi, il giudice amministrativo può censurare solo sviste rilevabili a "colpo d'occhio". Mutui ipotecari, sì alla class action sulla trasparenza del "tasso minimo". Sono alcuni temi trattati dai giudici nazionali e comunitari in settimana