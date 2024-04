LA SETTIMANA NELLE CORTI - Divorzio e assegnazione casa familiare, la revoca può far aumentare l’assegno

La revoca dell’assegnazione della casa familiare può essere motivo di revisione, in aumento, dell’assegno divorzile. Volo low-cost internazionale cancellato: sì al risarcimento. “Daspo urbano”, legittimo il divieto di accesso alle stazioni (e altre aree). Pena detentiva per il magistrato, no alla rimozione automatica. Mercato unico digitale, Amazon deve garantire un registro pubblico della pubblicità on line. Ecco alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici nazionale e internazionali.