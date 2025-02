LA SETTIMANA NELLE CORTI - Imu ridotta al 50% solo per gli immobili costruiti su aree di interesse culturale

Nel processo tributario l'assoluzione penale ha effetto solo sulle sanzioni. Scrittura privata sotto minaccia, scatta il reato di "estorsione consumata". Senza opera principale legittimamente edificata non possono aversi pertinenze urbanistiche. Consulta: alla Corte Ue l'imposta sugli "extraprofitti" varata nel 2022. Sono alcune delle questioni affrontate in settimana dai giudici

L'immobile può beneficiare della riduzione Imu del 50 per cento solo in presenza di un terreno (sul quale insiste l'immobile) anch'esso di interesse storico-culturale (Cassazione, ordinanza n. 4305/2025).

Nel processo tributario l'assoluzione penale ha effetto solo sulle sanzioni

La Cassazione (sentenza n. 3800/2025) con riguardo al Dlgs 87/2024 ha affermato che l'assoluzione in sede penale ha rilievo solo come elemento di prova che resta oggetto di autonoma valutazione da parte del giudice tributario. Enel Produzione ha diritto all'applicazione forfetaria della Tosap in ...