LA SETTIMANA NELLE CORTI - Jobs act: regime delle tutele crescenti anche a impiegati di piccole imprese

Stranieri, emersione dal lavoro irregolare anche con una condanna di lieve entità. Dlgs 231/2001, inammissibile la costituzione di parte civile contro l’ente. Trasparenza, niente costi per visionare gli atti amministrativi. Carta d’identità, le due impronte digitali. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici



La Corte costituzionale (sentenza n. 44/2024) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 23/2015, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento...