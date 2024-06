LA SETTIMANA NELLE CORTI - Parlamentari, opinioni insindacabili anche se vengono espresse sui social

Le dichiarazioni di deputati e senatori rese fuori dalle sedi delle Camere, quali quelle sui social media, sono insindacabili. Condannata l’assicurazione che non indennizza direttamente l’assicurato. Niente colpa del datore se informa il dipendente del pericolo di certe sostanze. Niente accesso agli atti dei procedimenti disciplinari dei magistrati. “Status di rifugiato” per le donne che si identificano nella “parità” con gli uomini. Questi alcuni dei temi trattati in settimana dai giudici nazionali ed europei.