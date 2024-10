LA SETTIMANA NELLE CORTI - Separazione, accordo patrimoniale può essere impugnato se lede i terzi

Niente responsabilità dei medici che operano senza la sala di terapia intensiva. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale anche se l'infermità di mente è stata riconosciuta in passato. Concessioni di aree pubbliche, legittima la delibera che obbliga a ripudiare il fascismo. Alla Corte Ue l'applicabilità della direttiva servizi alle concessioni per piccole derivazioni idroelettriche. Sono alcuni temi affrontati in settimana dai giudici

L'accordo sul trasferimento della casa preso in sede di separazione può sempre essere impugnato se lede i diritti dei terzi, anche se recepito in una pronuncia passata in giudicato (Corte di cassazione, sentenza n. 26127/2024).

Niente responsabilità dei medici che operano senza la sala di terapia intensiva

Non va ravvisata la responsabilità a carico dei medici che hanno operato un paziente in assenza di un reparto di terapia intensiva se questa condizione non era di per sé ostativa all'effettuazione dell'intervento (Cassazione, ordinanza n. 26180/2024). Il giudice non si può ...