LA SETTIMANA NELLE CORTI - Tso, alla Consulta la mancata notifica al paziente che si trova in ospedale

Cassa forense, il sistema di riscossione coattiva va alle sezioni Unite. Tenuità del fatto se oltre al reato principale non seguano due reati della stessa indole. Sinistri stradali, consultazione delle videoriprese solo se la richiesta è tempestiva . Google: Corte Ue conferma multa di 2,4 mld per abuso di posizione dominante. Ecco alcuni temi della settimana affrontati dai giudici nazionali e comunitari

La mancata notifica all'interessato del provvedimento col quale il sindaco dispone il TSO in condizioni di degenza ospedaliera, costituisce «un ultimo residuo di quella logica manicomiale che la legge Basaglia ha avversato, e di quella convinzione, contrastata dal diritto vivente, che la persona affetta da patologia psichiatrica, disabilità, immaturità, non debba partecipare, nella misura in cui le circostanze glielo consentono, alle decisioni che la riguardano» (Corte di Cassazione, ordinanza n. ...