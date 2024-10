LA SETTIMANA NELLE CORTI - Unioni civili, l'assegno segue le regole fissate per il matrimonio

Buoni "Q/P", la Cassazione dà ragione a Poste sul rendimento dell'ultimo decennio. Bancarotta fraudolenta documentale generica anche se mancano libri non obbligatori. Selezioni pubbliche, via libera al soccorso istruttorio per reperire ‘i migliori'. Google, Tribunale Ue annulla "multa" da 1,5mld della Commissione per "AdSense for Search". Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici