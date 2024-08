LA SETTIMANA NELLE CORTI - Vendita, dal termine essenziale alla caparra confirmatoria

Se investe un capriolo il conducente deve dimostrare la guida prudente. Gratuito patrocinio per gli stranieri senza codice fiscale italiano. Equo compenso, tariffe minime automatiche incompatibili con il sistema degli appalti. Sono alcuni dei temi affrontati in settimana dai giudici

In una compravendita, in presenza di elementi sintomatici, come la causale del bonifico, della volontà delle parti di integrare sul piano quantitativo la misura della caparra confirmatoria già convenuta, i versamenti non possono essere considerati "meri acconti sul prezzo complessivo pattuito" (Corte di cassazione, ordinanza n. 20052/2024):

Se investe un capriolo il conducente deve dimostrare la guida prudente

La Corte di cassazione (ordinanza n. 17253/2024) ha chiarito che nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici è necessario...