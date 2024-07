A.I.G.A., l’Associazione Nazionale Giovani Avvocati presenta il Focus Nazionale dal titolo

“LA SOSTENIBILITÀ PROFESSIONALE, TRA NUOVE OPPORTUNITÀ, ASSISTENZA E PREVIDENZA”.

Il convegno avrà luogo a BRINDISI

- IL 12 LUGLIO presso la Sala Conferenze Autorità Portuale di Brindisi, in Piazza Vittorio Emanuele II n. 7

- e IL 13 LUGLIO presso il Palazzo Granafei - Nervegna, in Via Duomo n. 20.

Nel corso della prima giornata dell’evento si affronterà il tema della sostenibilità della professione, evidenziando quali sono le nuove opportunità con particolare riferimento alla previdenza e all’assistenza. Durante i lavori si farà un focus sul limite del doppio mandato. Al termine della giornata avrà luogo il Coordinamento AIGA Area Sud.

Durante la seconda giornata AIGA INCONTRA la giovane avvocatura, con la Giunta nazionale aperta a tutti gli Avvocati under 45.

L’evento formativo è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania per n. 3 c.f.p. in materia obbligatoria. Per partecipare al convegno è necessario iscriversi compilando il form di registrazione .

Per info eventi@aiga.it

Media Partner il Sole 24 ORE

CONSULTA IL PROGRAMMA