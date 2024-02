La tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro non esclude la giusta causa di licenziamento

Lavoro subordinato - Licenziamento per giusta causa - Tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro - Irrilevanza - Sussiste.

In tema di licenziamento per giusta causa, la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all’idoneità a porre in dubbio la ...