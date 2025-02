La valutazione semestrale del comportamento del condannato per la liberazione anticipata

Ordinamento penitenziario - Benefici al condannato - Liberazione anticipata - Principio della valutazione frazionata per semestri - Applicazione - Limiti.

Il principio della valutazione semestrale della condotta del condannato che richieda il beneficio della liberazione anticipata non è assoluto, in quanto non si può escludere che un comportamento tenuto dopo il semestre in valutazione, in costanza di esecuzione o in stato di libertà, possa estendersi in negativo anche ai periodi precedenti...