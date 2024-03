La violazione del diritto alla privacy può essere accertata mediante la ctu?

L’ANALISI DELLA DECISIONE

La vicenda in rassegna tra origine dalla domanda di parte attrice con la quale veniva chiesto al Tribunale di pronunciarsi in merito all’accertamento dell’avvenuta violazione da parte della convenuta del diritto alla privacy dell’attore, suo vicino di casa confinante, a seguito della installazione di videocamere di sorveglianza nell’abitazione della convenuta, con conseguente richiesta di rimozione delle stesse o spostamento in modo da non poter essere orientate verso le proprietà dell’attore.