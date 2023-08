Latham & Watkins e LCA nell'acquisizione di un ramo di azienda di Europoligrafico s.p.a. da parte di Carton Group, portfolio company di Waterland

Carton Group, gruppo leader nel settore del packaging e portfolio company del fondo di private equity Waterland, ha siglato un accordo per l'acquisizione di un ramo d'azienda di Europoligrafico s.p.a.

Latham & Watkins LLP ha assistito Waterland e Carton Group nell'operazione con un team corporate guidato dai partner Giovanni Sandicchi e Rainer Traugott con gli associate Francesco Loizzi, Lorenzo Cappelli e Margherita Girardi

. Il partner Thomas Weitkamp con gli associate Philipp Guggeis, Erika Brini Raimondi, Simona di Marcantonio e Davide Chiarito hanno fornito assistenza sui profili finance, mentre il partner Cesare Milani ha seguito i profili regolamentari dell'operazione.

LCA studio legale ha assistito i soci di Europoligrafico s.p.a. per tutti gli aspetti relativi all'operazione con il partner Nicola Lucifero, il managing associate Paolo Vitaloni e l'associate Maria Flora Cafiero; gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Roberto Pellizzari e dal senior associate Matteo Esposito, gli aspetti giuslavoristici dal partner Giuseppe Bologna e dall'associate Camilla Colombo.

In foto: lato sinistro l'avv. Sandicchi (in alto) e l'avv. Loizzi (in basso), di Latham & Watkins. Sul lato destro l'avv. Lucifero (in alto) e l'avv. Vitaloni (in basso), di LCA.