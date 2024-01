Latham & Watkins e Weigmann Studio Legale nella partnership tra D-Marin e Azimut Benetti

Il gruppo D-Marin, fornitore di servizi premium per lo sviluppo e la gestione di porti turistici, e Azimut Benetti, gruppo leader mondiale nella produzione di yacht di lusso, hanno annunciato un’alleanza per sviluppare una rete integrata di porti di lusso.

Nel contesto dell’operazione D-Marin ha acquisito una partecipazione significativa in Marina di Valletta e in Porta a Mare, concessionaria per lo sviluppo del porto turistico di Livorno, e ha avviato un’integrazione commerciale con Marina...