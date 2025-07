Lavoro notturno, divieto assoluto in gravidanza e facoltativo per caregiver di familiari disabili La decisione del giudice del lavoro di Roma accoglie il ricorso presentato da dipendenti di una Spa, richiedenti, in qualità di caregiver e beneficiari dei permessi “104”, l’esonero dal lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 5