Lavoro subordinato: legittima l’intimazione di un secondo licenziamento fondato su un motivo diverso

Lavoro subordinato - Licenziamento - Licenziamento individuale - Doppio licenziamento - Ammissibilità - Sussistenza.

In tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo. Ne consegue che entrambi gli atti di recesso sono in sé...