Lawal, Gattai, Minoli, Partners e Giliberti Triscornia e Associati per un’operazione immobiliare su uffici nell’area metropolitana di Milano

Piergiorgio Mancone, Federica Baccigalupi, Carmine Oncia









Lawal, con un team team guidato dai soci Piergiorgio Mancone (nella foto in alto a destra) ed Enrico Bressan, per gli aspetti fiscali, composto da Luca Gobbi, Francesco D’Imporzano e Marco Baio, ha assistito un club deal promosso da Inovalis, primario gestore immobiliare francese, nella complessa operazione di acquisizione di un immobile a uso uffici all’interno del centro direzionale e commerciale Milanofiori ad Assago (MI).



Lo Studio Legale Gattai Minoli Partners con un team guidato dal socio Andrea Francesco Castelli e composto dalla counsel Federica Baccigalupi (nella foto al centro) e dall’associate Matteo Luison, nonché da Alban Zaimaj e Clementina Bastianutti per gli aspetti fiscali, ha assistito il venditore AREEF 1 - SICAF S.P.A, Sicaf immobiliare multi-comparto etero-gestita da Prelios sgr SpA.



Giliberti Triscornia e Associati, con un team guidato dal socio Carmine Oncia (nella foto in alto a sinistra) e composto da Andrea D’Amato, Sofia Pierro e Lucrezia Ghezzi, nonché da Gianluca Grazioli, Martina Pagliara e Federico Grossi per gli aspetti relativi alla due diligence, ha assistito il fondo di credito Forward gestito da Gardant Investor SGR S.p.A. nel finanziamento concesso al club deal promosso Inovalis.



Tutta l’attività notarile è stata gestita dallo studio RLCD Notai in persona del Notaio dott. Arrigo Roveda.