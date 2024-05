LawaL Legal & Tax Advisory e Fieldfisher Italy STA nell’acquisizione di GRUPPO SUNNERG S.r.l da parte di C.V.A. S.p.A.

Niccolò Massimo Gruppi, Piergiorgio Mancone

Lo studio Fieldfisher Italy STA ha assistito il gruppo Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. - CVA S.p.A. nell’operazione di acquisizione, attraverso la controllata CVA EOS S.r.l., di una partecipazione di controllo nel capitale della società Sunnerg Group S.r.l., capogruppo di un gruppo di società, italiane ed estere, attive dal 2018 nello svolgimento delle attività di engineering, procurement e construction (EPC) di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, che opera come general contractor e service provider specializzato nella progettazione e realizzazione di progetti chiavi in mano nel mercato B2B delle energie rinnovabili.

Si tratta della prima operazione di acquisizione condotto dal management dello studio, guidata dal country managing partner Alessandro Mulinacci a seguito del suo sbarco recente nel mercato italiano.

Fieldfisher Italy STA ha assistito CVA per tutti i profili di contrattuali e societari dell’operazione con un team di professionisti guidato da Niccolò Massimo Gruppi, Head of Corporate, M&A and ECM, e da Lorenzo Gherardi, Associate.

CVA è stata inoltre supportata nell’operazione da un team multidisciplinare di PwC per le attività di due diligence finanziaria e fiscale, nonché per l’attività di assistenza strategica e finanziaria del team PwC Strategy.

I venditori sono stati assistiti, per gli aspetti legali, dallo studio Lawal con un team composto da Piergiorgio Mancone Managing Partner, Enrico Caruso, Partner, Marco Baio e Luca Casinelli, Associate.