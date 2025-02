LawaL Legal & Tax Advisory si rafforza nel restructuring e insolvency con l’ingresso del Partner Giuseppe Massaro

Giuseppe Massaro entra a far parte del team LawaL, negli uffici di Roma e costituisce un nuovo team dedicato alle Special Situation all’interno del dipartimento di contenzioso e ristrutturazione.

Giuseppe vanta oltre 15 anni di esperienza in tema di insolvency, restructuring e special situation in prestigiosi studi legali nazionali e internazionali, in particolare negli ultimi 6 anni in DLAPiper.

Giuseppe si unisce al dipartimento di contenzioso e ristrutturazione di LawaL, affiancando i partner Enrico...