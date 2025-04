LCA, BonelliErede e A&O Shearman nella prima cartolarizzazione di Ener2Crowd

Umberto Piattelli, Giovanni Battaglia, Pietro Bellone

Ener2Crowd, la piattaforma ed app numero uno in Italia per gli investimenti ESG, ha promosso il suo primo programma di cartolarizzazione da 45 milioni di euro avente ad oggetto crediti performing PMI. L’operazione è stata strutturata grazie al supporto di illimity Bank S.p.A., che ha agito come sole-arranger. illimity ha altresì sottoscritto i titoli senior mentre una SGR leader di mercato in Italia ha sottoscritto i titoli junior.

Il programma, strutturato come cartolarizzazione STS, è rivolto alle piccole e medie imprese italiane che ricercano risorse finanziarie per realizzare i propri investimenti. Con questo programma, Ener2Crowd punta a supportare aziende ambiziose che hanno bisogno di liquidità o intendono realizzare progetti di crescita, di innovazione tecnologica, espansione commerciale o investimenti, per favorire anche la transizione energetica e il miglioramento delle infrastrutture aziendali. I finanziamenti partono da 100 mila euro e arrivano fino a 1,5 milioni di euro, con durata compresa tra i 12 e i 60 mesi.

Ener2Crowd è stata assistita A&F Srl Stpe in qualità di advisor finanziario, e da LCA Studio Legale per quanto riguarda gli aspetti legali dell’operazione, con un team composto dal partner Umberto Piattelli, dalla senior associate Sofia Caruso e dalla trainee Gaia Rulli.

BonelliErede ha strutturato l’intera operazione sotto i profili legali, assistendo, come drafting counsel, illimity con un team composto dal partner Giovanni Battaglia e dagli associate Marta Fugi, Giuseppe Graniglia e Federico Notarianni.

Lo studio legale A&O Shearman, con un team composto dal partner Pietro Bellone e dagli associate Chiara D’Andolfo e Fabio Gregoris ha assistito il master servicer del programma di cartolarizzazione.