LCA nella cessione del pacchetto di controllo di Dokicasa a Wikicasa

Stefano Giannone Codiglione, Roberto Pietro Sidoti

LCA Studio Legale, con Stefano Giannone Codiglione, ha prestato assistenza ai soci Nicolò Martucci e Christian Cannata nell’operazione che ha portato alla vendita della maggioranza del capitale sociale di Dokicasa a Wikicasa. I venditori conserveranno una partecipazione di minoranza e un ruolo attivo nella gestione della società.

Wikicasa è stata assistita da Baker Tilly Legal, con Roberto Sidoti e Nicola Di Vaira.

Dokicasa, azienda fondata da Nicolò Martucci e Christian Cannata, ex dipendenti di Facile.it, eroga tramite la sua piattaforma oltre 70 servizi tecnici per il settore immobiliare come generazione e compilazione dei contratti di compravendita e locazione, servizi di antiriciclaggio e gestione della privacy. Dokicasa si serve di Intelligenza Artificiale e Machine Learning per realizzare infinite combinazioni di prodotti e servizi con il massimo livello di personalizzazione per tutti gli operatori della filiera.

Wikicasa è l’azienda proptech italiana specializzata nella raccolta, processamento e distribuzione di informazioni immobiliari online, finalizzate a rendere il processo di compravendita più veloce e trasparente.