LCA con Copernicus nell'acquisizione di Caffè La Messicana Piacenza

Caffè La Messicana Piacenza è una storica torrefazione piacentina fondata nel 1957. Partita come piccolo laboratorio artigianale di lavorazione del caffè, oggi è presente in 32 Paesi del mondo, incluse aree come Nord America, Nord Africa e Asia.

La società era stata acquisita dal Fondo Assietta Private Equity, noto operatore italiano specializzato nel mid market, con l'obiettivo di sostenerne il processo di sviluppo e managerializzazione, quest'ultimo concretizzatosi con l'ingresso del CEO Massimo Zonca. Grazie al supporto di Grant Thornton Financial Advisory Services - con un team multidisciplinare guidato dal CEO Sante Maiolica, composto da Giovanni Marino, Edoardo Craviolo, Gaia Pochettino e Francesco Lontano – era stato lanciato un beauty contest tra operatori industriali e finanziari interessati a rilevare la storica azienda.

Alla fine, la scelta è ricaduta sul progetto industriale sponsorizzato da Copernicus Wealth Management, Asset Manager svizzero guidato dal CEO Marco Boldrin, specializzato, tra le altre cose, in investimenti di Private Equity, attraverso il veicolo dedicato Italian Private Opportunities.

L'acquisizione rientra nella strategia di espansione e consolidamento da parte dell'operatore nel segmento dell'Italian beverage, facendo seguito, infatti, al precedente investimento nella società denominata Sorgenti Italiane Regionali, guidata da Mario Bisceglia, che si pone come obiettivo quello di mettere insieme delle realtà produttive nel settore beverage delle diverse Regioni d'Italia, e a cui fanno capo gli storici marchi di acque minerali: Orsini e Cerelia.

Copernicus è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team coordinato dall'avv. Vittorio Turinetti di Priero, con Matteo Montironi, Gianmarco Corradi e Chiara Fadda per gli aspetti legali e da Roberto Pellizzari e Thomas Yang per quelli fiscali.