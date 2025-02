LCA con Impresoft nell’acquisizione di Blulink S.r.l.

Virginia Cella, Elena Cini

Impresoft, società leader nella trasformazione digitale, controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha finalizzato l'acquisizione di Blulink S.r.l., azienda che si distingue per la creazione di software proprietari in particolare nel settore QMS (Quality Management System) e che permetterà al Gruppo Impresoft di potenziare l'offerta di soluzioni nell'area Smart Manufacturing.

Impresoft è stata assistita da LCA Studio Legale, con un team composto da Riccardo Massimilla, Virginia Cella, Nicole Meyerhoff e Lorenzo Piccoli per gli aspetti corporate M&A. Lo Studio MN Tax and Legal, con un team composto da Emiliano Nitti, Marco Martellosio e Clelia Andreone, ha assistito Impresoft con riferimento agli aspetti societari.

Gian Marco Committeri e Gianfranco Pallaria, dello studio Alonzo Committeri & Partners, hanno invece seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

I soci di Blulink S.r.l (Marposs S.p.A. e Ing. Bernhard Konzet) sono stati assistiti dallo studio GA (Grimaldi Alliance), con un team composto dagli Avvocati Adriano Pala Ciurlo, Elena Sacco e Elena Cini, e dallo studio Bragaglia, con un team composto dai Dottori Commercialisti, Antonio Bragaglia e Giacomo Monti.