LCA con Impresoft nell’acquisizione di Ribes Solutions

Benedetto Lonato e Virginia Cella

Impresoft, società controllata da Clessidra Private Equity SGR, ha finalizzato l’acquisizione di Ribes Solutions S.r.l., azienda che si propone come system integrator verso le PMI, offrendo ai propri clienti soluzioni in grado di accompagnarli nel processo di miglioramento delle performance aziendali.

Impresoft è stata assistita da LCA Studio Legale con un team composto da Benedetto Lonato, Virginia Cella e Martina Lacalamita per gli aspetti corporate M&A, oltre ad Andrea Carreri e Francesco Doria Lamba per gli aspetti Golden Power. Lo Studio MN Tax and Legal, con un team composto da Emiliano Nitti, Marco Martellosio e Maria Pizzino, ha assistito Impresoft con riferimento agli aspetti societari. Deloitte STS, con la partner Valentina Santini e la tax manager Maria Giovanna Scasserra, ha invece seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

I soci di Ribes Solutions sono stati assistiti dagli Avvocati Paolo Fabris de Fabris e Barbara Berruto, dello studio Faber Legal.