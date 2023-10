LCA nell’acquisizione di IPQ Tecnologie da parte di EY

Federica Pecorini









EY ha perfezionato l’acquisizione di IPQ Tecnologie, storica società di consulenza nata nel 1992 con sede a Monza e a Pesaro, specializzata nell’assistenza e nell’implementazione di modelli organizzativi certificabili richiesti dall’applicazione di normative cogenti e volontarie sui temi della sicurezza, qualità, ambiente, etica e trasparenza amministrativa per prodotti, servizi e organizzazioni con particolare riferimento al settore industriale e manifatturiero, aerospace, automotive, dispositivi medici, reti di distribuzione ed assistenza, servizi alla persona e alle imprese. L’operazione consentirà a EY di consolidare e rafforzare il posizionamento nel mid-market su tutto il territorio italiano ad integrazione dei servizi già resi dalla divisione Financial Accounting Advisory Services.



LCA Studio Legale ha assistito IPQ Tecnologie e i suoi soci con un team composto da Edoardo Calcaterra, Federica Pecorini (in foto) e Samuele Vespasiani. Alisea Corporate Finance ha ricoperto il ruolo di consulente finanziario di IPQ Tecnologie con gli advisors Franck Bensa e Marzia Saraceno.



Per EY l’operazione è stata seguita dallo Studio Legale e Tributario dell’organizzazione con un team composto da Vera Sacchi e Debora Ceccato.