LCA con O.P. OASI nella creazione di una organizzazione di produttori transnazionali

Martina Terenzi, Nicola Lucifero

Nasce in Lombardia l’associazione di produttori agricoli sia italiani che spagnoli attivi nella produzione di materie prime ortofrutticole destinate alla IV gamma: è la O.P. Oasi transnazionale.

LCA, con un team composto da Nicola Lucifero e Martina Terenzi, ha assistito la O.P. Oasi Società agricola consortile a r.l. con l’obiettivo di strutturare una organizzazione di produttori transnazionale, con sede in Italia, in grado di raggruppare anche gli agricoltori spagnoli della Regione di Murcia e preparare la riflessione su altre realtà a livello UE.

O.P. Oasi è una organizzazione di produttori fondata nel 2005 che raccoglie al suo interno eccellenze agricole distribuite sul territorio nazionale, due siti di valorizzazione ubicati in Lombardia e Campania e ben 44 produttori specializzati ed esclusivi.

Il percorso di strutturazione della O.P. Oasi transnazionale, iniziato alla fine del 2022, è stato possibile anche grazie alla collaborazione dei professionisti di LCA con alcuni colleghi spagnoli specializzati in diritto agrario europeo e spagnolo.

Si tratta di un grande progetto, di rilevanza sovranazionale, che mette in luce le complessità e le potenzialità delle strutture giuridiche previste dal Diritto europeo per l’agricoltura e che ben si conciliano con la crescente competizione delle imprese sui mercati mondiali. Le organizzazioni di produttori transnazionali hanno infatti come obiettivo quello di favorire l’aggregazione della produzione unitamente alle collaborazioni tecniche e commerciali a beneficio delle imprese coinvolte per aumentare la capacità commerciale. In questa prospettiva il progetto in cui O.P. Oasi ha creduto fortemente rappresenta un mezzo per consolidare una eccellenza del mercato italiano e rappresenta un esempio virtuoso di organizzazione di produttori.