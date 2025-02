LCA con Samsung Electronics Italia nell’ottenimento della Certificazione per la Parità di Genere

Alessia Placchi e Elena Felici

Dopo un percorso di compliance interna, in linea con le politiche globali della Corporate Coreana, Samsung Electronics Italia ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere in piena conformità con gli standard UNI/PdR 125:2022 elaborati dall’Ente Italiano di Normazione e previsti anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

La certificazione, assegnata dall’ente SGS, è il risultato di un attento processo di valutazione della subsidiary italiana di Samsung Electronics Co., Ltd. rispetto al raggiungimento dei 33 indicatori chiave inerenti alle politiche di parità di genere attuate dall’organizzazione nell’ambito delle sei area tematiche individuate dalla Prassi: cultura e strategia, governance, processi HR, opportunità di crescita e inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

La certificazione è stata ottenuta dopo un percorso strutturato che ha coinvolto l’intera organizzazione italiana. Marianna Iuliano, Head of People Administration - Samsung Electronics Italia, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. L’iter volto all’ottenimento della certificazione di parità di genere ci ha consentito di dare organicità a tutte le iniziative DEI che Samsung Electronics Italia ha intrapreso da molto tempo, in sinergia con la strategia globale. Continueremo con determinazione su questa strada volta a rendere l’Azienda sempre più inclusiva”.

Per conseguire il traguardo della certificazione Samsung si è rivolta a LCA Studio Legale, che nel 2022 fu il primo studio legale in Italia – e una delle prime tre realtà italiane in assoluto – ad ottenerla, prestando ora consulenza a tutte le realtà che vogliono seguire la stessa strada.

“Samsung Electronics Italia ha dimostrato una grande determinazione nel raggiungere questo importante obiettivo. Il percorso intrapreso dall’azienda è un modello per tutte quelle realtà che vogliono promuovere la parità di genere e creare un futuro più equo, e LCA è fiera di averlo iniziato insieme.”, commentano Elena Felici e Alessia Placchi, avvocate di LCA che hanno assistito in prima linea la certificazione della filiale italiana.

La certificazione della parità di genere è un riconoscimento italiano con validità triennale, che prevede due audit di sorveglianza con cadenza annuale, per verificare il sistema di gestione e identificare eventuali ambiti di miglioramento.