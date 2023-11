LCA Studio Legale con Allcore nell’investimento in “Re Business” per il settore “instant buying”

Edoardo Berni, Valeria Lucia Ivan Incardona









LCA Studio Legale con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni (in foto) e Lorenzo Piccoli ha assistito Allcore S.p.A., società a capo di un Gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan nell’operazione di investimento avente a oggetto la maggioranza nel capitale sociale di Re Business S.r.l., a sua volta assistita, unitamente ai soci fondatori, dallo studio legale Bridgelaw con un team composto da Ivan Incardona e Valeria Lucia (entrambi in foto).



In particolare, Soluzione Meeting, società parte del gruppo Allcore, ai sensi dell’accordo di investimento stipulato con Re Business e i soci fondatori, sottoscriverà un aumento di capitale sociale, riservato alla stessa, a integrale liberazione del quale quest’ultima deterrà una partecipazione pari al 51,22% del capitale sociale di Re Business.



Re Business è una PMI fondata da Andrea Antoniucci che opera nel settore immobiliare del cosiddetto “instant buying”, tramite il portale proprietario a ciò dedicato denominato “Acquistiamolatuacasa.it”.

Con tale operazione Allcore si pone l’obiettivo di potenziare la crescita di Re Business, integrando gli algoritmi di intelligenza artificiale ed i processi operativi tipici del metodo Allcore.