LCA con voestalpine per l’acquisizione di Torri S.P.A.

Riccardo Sismondi, Lara Bianchini









LCA ha assistito NEDCON B.V., controllata olandese del gruppo austriaco quotato voestalpine, nell’acquisizione di Torri S.P.A., azienda specializzata nella produzione di scaffalature metalliche, con sede a Vicenza, Italia. L’operazione si è chiusa il 17 ottobre 2023.



Il team di LCA è stato guidato dal partner Riccardo Sismondi, con gli associate Lara Bianchini, Gianmarco Corradi e Chiara Fadda (per gli aspetti corporate), nonché con il partner Giuseppe Bologna e l’associate Micol Bartucci (per gli aspetti giuslavoristici) e con il partner Giulio Vecchi e l’associate Miriam Cugusi (per gli aspetti IP/privacy).



Il team LCA ha agito in stretta collaborazione con lo studio austriaco Haslinger Nagele, con un team guidato da Moritz Salzgeber (Attorney-at-law, Corporate/M&A), Johanna Fischer (Partner, Corporate/M&A), e Alexander Hiersche (Partner, Antitrust), nonché da Birgit Meisinger (Attorney-at-law, Corporate) e Anna Follrich (Associate, Corporate/M&A).



I venditori sono stati assistiti da Thomas Fritzsche (PFR Attorneys-at-law) e Volker Weiss (Schönherr Attorneys-at-law).