LE ALTRE MODIFICHE AL TUE - Più tempo per l'ordine a demolire: fino a 240 giorni per motivi di salute

Un ultimo gruppo di norme piuttosto eterogenee, tra le quali si annoverano quelle riguardanti le opere acquisite gratuitamente dal Comune in caso di interventi in assenza o in difformità dal permesso a costruire e quelle relative all'ingiunzione a demolire, che potrà essere prorogata fino a 240 giorni in caso di serie e comprovate esigenze di salute dei soggetti nell'immobile abusivo.