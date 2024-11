LE DISPOSIZIONI FINALI - Per "regole" sempre al passo valutazioni ogni quattro anni

La disposizione in esame prevede che la Commissione europea conduca una valutazione del regolamento entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dello stesso e successivamente ogni quattro anni. Questa valutazione deve essere basata su un'analisi dettagliata dell'impatto delle norme sulle varie parti interessate, inclusi gli utenti, i fornitori di IA, le autorità di controllo e la società in generale. La valutazione mira a esaminare se gli obiettivi del regolamento sono stati raggiunti e se le disposizioni sono state applicate in modo efficace e proporzionato.