LE DISPOSIZIONI GENERALI - Sul difetto di rappresentanza la giurisprudenza fa passi avanti

Per agevolare la comprensione dell'orientamento giurisprudenziale che si intende qui riferire, pare opportuno ricordare che la riforma Cartabia ha sostituito il comma 2 dell'articolo 182, introducendo espressamente anche tra le ipotesi in cui il giudice deve concedere un termine per la sanatoria retroattiva derivante da vizi della rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, l'ipotesi di «mancanza della procura al difensore».