Giustizia riparativa, la riforma ignora i rischi di vittimizzazione secondaria

Nelle prime applicazioni della giustizia riparativa istituzionalizzata introdotta dal Dlgs 10 ottobre 2022 n. 150 per quanto ci si sforzi di cercare, non è rinvenibile qualche cenno a misure finalizzate a impedire o, almeno, a ipotizzare che si possano verificare casi di vittimizzazione secondaria. Secondo Fabrizio Cacace fintantoché non si porrà mano al decreto legislativo per adeguarlo alla Direttiva 29/2012/UE nella quale il fenomeno trova precisi richiami, l'unico filtro è l'adozione di protocolli per l'organizzazione pratica di una valutazione individualizzata dei rischi di vittimizzazione secondaria.