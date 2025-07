La sospensione condizionale in esecuzione

L'ANALISI DELLA DECISIONE

L'ordinanza del Tribunale di Monza in commento presenta profili di novità particolarmente interessanti.

Il GIP, invero, chiamato a trattare della disciplina del nuovo art. 442, co. 2 bis c.p.p., introdotto dalla riforma Cartabia e per effetto del quale la mancata impugnazione della sentenza di condanna nel giudizio abbreviato determina una ulteriore riduzione della pena inflitta nella misura di un sesto, ha ritenuto di concedere, in sede esecutiva, il beneficio di cui all'art. 163 c.p. in relazione...