Occupazione case e blocco stradale, nuove incriminazioni poco efficaci

In questo commento si analizzano due novità del decreto, che rappresentano tuttavia autentici frattali: figure che hanno la mirabile capacità di riprodurre l'insieme di cui pure fanno parte. Si tratta dell'occupazione di immobili destinati a domicilio altrui e del blocco stradale, due figuranti storici dell'emergenza italica.

Il lugubre corteo dei vari decreti «sicurezza» si snoda ormai da circa cinquant'anni, col viatico di censure e giustificazioni dalla stucchevole corrispondenza simmetrica, secondo i vessilli alternativamente in campo. Peraltro ciascuno di tali provvedimenti ha fornito il proprio ‘contributo' alla lapidazione dello stato di diritto; ma non allo stesso modo, non con la stessa intensità, non con pari sciaguratezza. Il nefando che pur li pervade e li accomuna tutti segue poi per ciascuno di essi le regole...