Decretazione d'urgenza in crisi, serve una profonda riscrittura

Nei confronti del Dl "sicurezza" convertito dalla legge 9 giugno 2025 n. 80 sono state sollevate critiche circa il rispetto delle norme costituzionali che disciplinano il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non è la prima volta che l'istituto del decreto legge esce dai binari previsti dal costituente: da strumento da utilizzare esclusivamente per finalità di carattere emergenziale, si è trasformato anche altre volte in strumento utilizzabile per le più varie finalità di ordine politico. Secondo il professore Giulio M. Salerno di fronte a questa effettiva "involuzione" della decretazione d'urgenza, si dovrebbe riflettere su soluzioni più incisive, come, ad esempio, la sua profonda riscrittura.