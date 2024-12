LE DISPOSIZIONI GENERALI: DELLE UDIENZE - Corsia preferenziale per note scritte e collegamenti mediante audiovisivi

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, l'intervento in esame è volto a risolvere «questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice».