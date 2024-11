LE IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Trascrizioni senza cedere proprietà, l'imposizione diventa fissa a 200 euro

Le modifiche introdotte in materia di imposte ipotecarie e catastali sono contenute in vari articoli del Dlgs 139/2024 e, segnatamente, negli articoli 3, 5, 7 e 8, che intervengono come segue:

- l'articolo 3 prevede, sostanzialmente delle norme di coordinamento rispetto a modifiche intervenute in tema di imposta di registro, successioni e donazioni.

- l'articolo 5 introduce delle novità proprie delle imposte ipotecarie e catastali,

- l'articolo 7 tratta dell'accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale;

- l'articolo 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali.