LE MODIFICHE AL CODICE PENALE - Su circostanze attenuati e aggravanti rebus nella selva delle figure di reato

La ragnatela delle previsioni è particolarmente fitta e l'interprete sarà chiamato a operare con grande attenzione per evitare la duplicazione delle fattispecie penali da applicare e trovare uno spazio applicativo per il delitto nella vicaria conformazione del tentativo, a fronte di previsioni incriminatrici estremamente segmentate sino alla rarefazione descrittiva dei meri "atti diretti".

Il Capo III-bis del titolo dodicesimo del libro secondo del codice penale, che prima era titolato alle «disposizioni comuni sulla procedibilità», per effetto della dilatazione delle ipotesi di procedibilità d'ufficio, ha registrato l'abrogazione di quest'ultimo riferimento e l'inserimento di un nuovo articolo 623-quater («Circostanze attenuanti») per effetto del quale le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies sono diminuite quando...