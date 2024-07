LE MODIFICHE AL CODICE PENALE - Con la nuova fattispecie di peculato dubbi su sistematicità e utilità

Al riguardo, è particolarmente incomprensibile che il nuovo reato, meno grave rispetto a quello di peculato, sia punito non come quest'ultimo a titolo di dolo generico (cfr. sezione II, 14 aprile 2021, Ruggeri, secondo la quale la natura generica del dolo del delitto di peculato comporta che, ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo, è sufficiente che coscienza e volontà ricadano sulla condotta di appropriazione del denaro o della cosa pubblica di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilità per ragioni del suo ufficio), bensì a titolo di dolo intenzionale, ossia valorizzandosi un elemento soggettivo certamente "più intenso".