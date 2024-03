LE MODIFICHE AL CPP: LE INDAGINI - Archiviazione: per la bontà dell’accusa vale ora la “prognosi di condanna”

Si è intervenuti sia sulla determinazione finale del pubblico ministero sull’esercizio dell’azione penale [lettera a)], che sulla regola di giudizio del giudice dell’udienza preliminare chiamato a “scegliere” tra il disporre il rinvio a giudizio e la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere [lettera m)]. Analogo intervento è stato fatto nelle ipotesi di citazione diretta, nella costruzione dei poteri/doveri del giudice di adottare sentenza di non luogo a procedere in esito all’“udienza filtro”.



Come è noto, l’articolo 1, comma 9, della legge delega n. 134 del 2021, alle lettere a) e m), è intervenuto sulle indagini preliminari e sull’udienza preliminare, fissando principi e criteri direttivi diretti ad evitare processi inutili, non sostenibili ai fini di una ragionevole prognosi di condanna, con l’intento duplice di deflazionare i carichi del dibattimento e di assicurare più adeguate garanzie per l’indagato/imputato che non va “sottoposto” alla “pena” di un processo destinato comunque a...