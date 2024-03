LE MODIFICHE AL CPP: IL PROCESSO IN ASSENZA - Udienza fissa di prosecuzione, da settembre spostata a ottobre

Il processo in assenza viene ritoccato in tre punti fondamentali. Il primo riguarda, propriamente, l’istituto della latitanza (dove di stabilisce che si possa procedere sempre in loro assenza); il secondo riguarda l’udienza fissa di prosecuzione del giudizio in assenza, che viene ora spostata a ottobre; il terzo riguarda il contenuto del decreto giudizio immediato che dovrà contenere d’ora in poi - a pena di nullità in caso di mancanza - l’avviso all’imputato che, non comparendo, sarà giudicato in assenza.