LE NORME SULL'EDILIZIA LIBERA - Vepa escluse se vi è uso pubblico Liberalizzate le tende bioclimatiche

Confermate le Vepa nei porticati in regime di edilizia libera ma con l'esclusione delle aree a uso pubblico, mentre la installabilità senza alcun titolo abilitativo delle tende si estende anche a quelle a pergola biodinamiche. È quanto prevedono in tema di fattispecie "liberalizzate" le modificazioni apportate dalla legge n. 105/2024, di conversione del Dl n. 69/2024, entrate in vigore, sul punto, dal 28 luglio 2024.